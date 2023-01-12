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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع تاريخي في سعر النفط العالمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط ثلاثة بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوع مساء أمس الأربعاء إذ طغت آمال في تحسن آفاق الاقتصاد العالمي والقلق حيال تأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي على زيادة كبيرة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.57 دولار، أي 3.2 بالمئة، إلى 82.67 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.29 دولار، أي 3.1 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 77.41 دولار للبرميل.

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وجرت تسوية خامي القياس عند أعلى مستوياتهما منذ 30 ديسمبر مع صعود الخام الأمريكي لليوم الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر، وارتفاع برنت لليوم الثالث على التوالي لأول مرة منذ ديسمبر.

وارتفعت الأسهم العالمية وسط آمال بأن تشير أرقام التضخم وأرباح الشركات الأمريكية المقرر صدورها غدا الخميس إلى متانة الاقتصاد ووتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة.

قفزة المخزون الأمريكي

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء قفزة في مخزونات النفط الخام الأمريكية بواقع 19 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ ارتفاع قياسي بمقدار 21.6 مليون برميل في فبراير 2021.

يأتي هذا مقارنة مع انخفاض 2.2 مليون برميل في مخزونات الخام في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، لكنه يتماشى أكثر مع بيانات معهد البترول الأمريكي والتي تظهر زيادة قدرها 14.9 مليون برميل.

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وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 226.8 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 1.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 117.7 مليون برميل، بينما كان من المتوقع انخفاضها 0.5 مليون برميل.

واجه النفط الخام بداية صعبة لهذا العام، إذ انخفض بنسبة 10% تقريباً في أول جلستين على خلفية مؤشرات أن أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي تتجه نحو الركود، قبل أن تتجه نحو الأعلى في نهاية العام.

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