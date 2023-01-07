خسائر هائلة في أسعار النفط العالمية

سجلت أسعار النفط خسارة كبيرة في أول أسبوع تداول في السنة الجديدة مع استمرار هيمنة الشكوك المتعلقة بالطلب على السوق.

استقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط دون مستوى 74 دولارا للبرميل، مسجلة أكبر هبوط أسبوعي لها في شهر، بنسبة تجاوزت 8.1%، وفقًا لوكالة "بلومبرج".

أما على أساس أسبوعي، تراجع كل من برنت ونايمكس بأكثر من 8% وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في مستهل عام جديد منذ عام 2016.

خفضت المملكة العربية السعودية أسعار الخام الذي تصدره إلى آسيا وأوروبا في شهر فبراير، في إشارة إلى القلق إزاء توقعات المدى القريب.

في نفس الوقت، تصارع الصين ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد رفع القيود المتعلقة بالسيطرة على انتشاره، رغم أن الحركة والانتقالات تتجه إلى الزيادة مع اقتراب عطلات العام القمري الجديد.

مرونة سوق العمل

في بداية الجلسة، قللت أسعار النفط من قيمة الخسائر الأسبوعية مع إشارة مجموعة من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى مرونة سوق العمل التي قد توفر فرصة رغم ذلك حتى يبطئ الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة.

البداية الضعيفة لأسعار النفط في العام الجديد تأتي بينما تستمر منحنيات الأداء المتوقع في الإشارة إلى فائض في المعروض مستقبلا.

صندوق النقد الدولي حذر هذا الأسبوع من أن ثلث الاقتصاد العالمي قد يدخل في ركود خلال عام 2023، بينما ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إلى أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لم تبلغ درجة كافية من التقشف بعد.