انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط خلال تداولات مساء الأربعاء مسجلةً أقل مستوياتها في أكثر ‏من ثلاثة أسابيع، وذلك في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وتزايد حالات ‏الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام ويست تكساس الأمريكي تسليم فبراير عند ‏التسوية بنسبة ‏‎5.3%‎‏ أو بنحو 4.09 دولار إلى 72.84 دولار للبرميل، وهو ‏المستوى الأقل منذ التاسع من ديسمبر.

وانخفضت أيضًا عقود خام برنت تسليم مارس عند التسوية بنسبة ‏‎5.2%‎‏ أو ‏بنحو 4.26 دولار إلى 77.84 دولار للبرميل.‏

قلق وسط الأسواق

وخيم القلق على الأسواق عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء ‏والذي كشف عن أن المسؤولين يرون ضرورة لالتزام بمحاربة ارتفاع التضخم ‏متوقعين الاستمرار في رفع الفائدة لبعض الوقت.‏

وفي السنة الجديدة، يراقب المستثمرون ردود فعل روسيا على العقوبات المرتبطة بالطاقة وما سيحدث في الصين نتيجة تحولها السريع عن سياسة "صفر كوفيد".

تظل كذلك علامة استفهام أخرى تتعلق بما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها سوف يقومون بتخفيض الإنتاج مرة أخرى أم لا، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

رغم تراجع الأسعار، مازالت هناك بعض الدلائل التي عززت تفاؤل المتعاملين بشأن اتجاه السوق مع خروج الصين من قبضة فيروس كوفيد.

في الأسبوع الماضي، رفع مديرو الصناديق صافي رهاناتهم الشرائية على مزيج برنت المعياري بأعلى نسبة منذ يوليو 2021.