صندوق النقد: معدلات النمو تصل لـ 4% وانخفاض التضخم لـ 7%



قال الاعلامي عمرو خليل، إن صندوق النقد الدولي تحدث عن سعر الصرف المرن في مصر واتباع سياسة نقدية سيكون لها خفض لمعدلات التضخم.





صندوق النقد الدولي معدل نمو العام المالى الحالى 4%؜



واضاف الإعلامي عمرو خليل، ببرنامجه “من مصر” علي قناة “CBC”, ان توقعات صندوق النقد الدولي تسجيل معدل نمو عن العام المالى الحالى 2023 4 %؜ والعام القادم 2024 يصل الى 5.3 %؜ , ويزداد النمو فى عام 2025 ليصل الى 5.7 % ثم بعد ذلك يصل الى 6 %.









واشار الى تراجع معدل التضخم هذا العام الى 15.8 %؜ بدلا من 24 %؜ ديسمبر الشهر الماضى كما ان صندوق النقد الدولى توقع أنخفاض معدل التضخم الى 15%؜ ومن العام المالى القادم سينخفض التضخم الى 11% ثم بعد ذلك الى 7.6%؜ ليصل بعد ذلك فى عام 2025 الى 7%.







