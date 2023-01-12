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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي ضيفة «مع أنغام».. الليلة

بوسي
بوسي

تحل الفنانة بوسي، اليوم الخميس، ضيفة على برنامج “مع أنغام” من تقديم المطربة أنغام، حيث من المقرر أن تتحدث عن مشوارها الفني وبدايتها. 

وخلال الحلقة، من المقرر أن تشارك بوسي الفنانة أنغام أغنيتها الشهيرة “ساندة عليك”، برؤية موسيقية جديدة.

وكانت الفنانة بوسي نشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. 

بالكاجول.. بوسي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

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وظهرت بوسي في الصور بإطلالة كاجول شتوية، مرتدية بنطلون جلد أسود لامعا وبلوزة كاروهات باللون الأخضر، واعتمدت على المكياج الناعم المائل إلى ترابي وانسدال خصلات شعرها السوداء.

ويستعد المخرج محمد الفاضي لتصوير أغنية جديدة للمطربة بوسي، في ثاني تعاون يجمعهما؛ بعد النجاح الذي حققته أغنية "ارقص معايا" والتي تم طرحها منذ أيام.

أغنية "ارقص معايا" من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، ومن توزيع يحيى يوسف، والكليب تم طرحه على “يوتيوب”، وحقق ما يقرب من مليون مشاهدة حتى الآن.

بوسي الفنانة انغام أغنية أرقص أغنية ارقص معايا أرقص معايا هاني عبد الكريم

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