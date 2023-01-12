بوسي ضيفة «مع أنغام».. الليلة

تحل الفنانة بوسي، اليوم الخميس، ضيفة على برنامج “مع أنغام” من تقديم المطربة أنغام، حيث من المقرر أن تتحدث عن مشوارها الفني وبدايتها.

وخلال الحلقة، من المقرر أن تشارك بوسي الفنانة أنغام أغنيتها الشهيرة “ساندة عليك”، برؤية موسيقية جديدة.

وكانت الفنانة بوسي نشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت بوسي في الصور بإطلالة كاجول شتوية، مرتدية بنطلون جلد أسود لامعا وبلوزة كاروهات باللون الأخضر، واعتمدت على المكياج الناعم المائل إلى ترابي وانسدال خصلات شعرها السوداء.

ويستعد المخرج محمد الفاضي لتصوير أغنية جديدة للمطربة بوسي، في ثاني تعاون يجمعهما؛ بعد النجاح الذي حققته أغنية "ارقص معايا" والتي تم طرحها منذ أيام.

أغنية "ارقص معايا" من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، ومن توزيع يحيى يوسف، والكليب تم طرحه على “يوتيوب”، وحقق ما يقرب من مليون مشاهدة حتى الآن.