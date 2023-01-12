لزيادة إنتاجية محصول القمح.. زراعة الشرقية تُنفذ يوما حقليا لمزارعي قريتين

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل جميع العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية، واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

من جانبه، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بتنفيذ يوم حقل إرشادي عن محصول القمح لمزارعي قريتي زهر شرب وكفر سلامة التابعتين لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وبحضور الدكتورة دينا عبد الله، بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، والمهندس هاني صلاح، أخصائي القمح بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بإدارة منيا القمح الزراعية وعدد من المزارعين.

وأكد وكيل وزارة الزراعة استمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وبالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بهدف توعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، كما تمت مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح والرد على استفسارات المزارعين.