عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لزيادة إنتاجية محصول القمح.. زراعة الشرقية تُنفذ يوما حقليا لمزارعي قريتين

القمح
القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل جميع العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية، واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

من جانبه، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بتنفيذ يوم حقل إرشادي عن محصول القمح  لمزارعي قريتي زهر شرب وكفر سلامة التابعتين لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وبحضور الدكتورة دينا عبد الله، بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، والمهندس هاني صلاح، أخصائي القمح بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بإدارة منيا القمح الزراعية وعدد من المزارعين.

تقديم خدمة العيادات الخارجية التخصصية بالفترة المسائية بجميع مستشفيات الشرقية

وأكد وكيل وزارة الزراعة استمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وبالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بهدف توعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، كما تمت مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح والرد على استفسارات المزارعين.

منيا القمح الشرقية وزارة الزراعة مستشفيات محافظ الشرقية الزراعة زراعة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

ترشيحاتنا

سقوط أمطار على هذه المحافظات .. الأرصاد توضح| فيديو

حقيقة غياب عبدالله السعيد عن بيراميدز أمام الزمالك بكأس مصر

"القوى العاملة" تبحث توفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول

عكس التوقعات| انخفاض أسعار الذهب والجرام يفقد 45 جنيها

تحرك عاجل من العفو الدولية ضد إعدامات إيران للمحتجين

القوات الروسية تكسب أرضا جديدة وتتقدم في دونيتسك |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ يوم الأحد.. إزاي تحجز شقة في الإسكان المتوسط؟| التفاصيل والشروط

نشرة المرأة والصحة| أبراج سترتبط خلال 2023.. هل أنت منهم؟.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن عدد مخ الإنسان

الشرطة في كل مكان.. جدل عالمي حول سرقة لوحة الموناليزا |شاهد

أول قطعة آثار مسروقة تستردها فلسطين من تاجر إسرائيلي.. تفاصيل مثيرة

فيديو

خطاب تحريضي.. القومي للمرأة يطالب بمحاكمة ياسمين عز| فيديو جراف

لماذا علقت أمريكا رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات؟.. فيديو جراف

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ