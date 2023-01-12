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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 467 محضرا تموينيا بينها ضبط 10 أطنان نخالة مجهولة في المنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، حملات تموينية مكثفة بنواحي المحافظة.

أسفرت الحملات، عن تحرير 467  محضرا تموينيا تضمنت 194 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و273 محضرا للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومخالفات أخري، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.

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وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين، أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات تحرير محضر جنح رقم 556 لسنة 2023 بشبين الكوم ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بناحية قرية الماى وبحوزته 10 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين جنح أرقام 363، 411 بمنوف ضد أصحاب محلات لتجارة وبيع السلع الغذائية وضبط كمية قدرها 200 كيلو أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر جنح رقم 420 ضد المدير المسئول لمخبز بلدي بناحية زرقان بمركز تلا لتجميعه 201 بطاقة تموينية، ومحضر رقم 421 ضد صاحب مخبز ومدير مسئول بناحية كفر ميت أبو الكوم لقيامه بتجميع 97 بطاقة تموينية.

وشدد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمنافذ والمحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، مؤكداً بأنه لن يسمح بأي تلاعب أو ممارسات مخالفة من شأنها  استغلال المواطنين.

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