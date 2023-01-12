محافظ القاهرة يتفقد معرض "أهلا رمضان" بباب الشعرية.. صور

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه م.إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة معرض " أهلًا رمضان" بباب الشعرية ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم المحافظة بإقامتها فى كافة أنحاء العاصمة بالتعاون مع الغرفة التجارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق .

وحرص محافظ القاهرة، خلال تفقده للمعرض الذى يلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لانخفاض أسعاره عن السوق على التأكد من توافر كافة السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بكميات كبيرة تكفى حاجة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع الغرفة التجارية خاصة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

ويضم معرض " أهلًا رمضان" بباب الشعرية كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق .

ورافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم.حازم الأشمونى السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة .

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