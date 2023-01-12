نجلاء بدر: لم أتوقع نجاح «روليت».. والمشاهد يتأثر بأي عمل متكامل الأركان

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها الشديدة بنجاح حكاية "روليت" ضمن حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي فور انطلاق حلقاته خلال الأسبوع الجاري.

وقالت نجلاء بدر، في تصريحات صحفية، إنها لم تتوقع ردود الأفعال القوية التي تلقتها حول العمل ونجاحه بالشكل الكبير الذي حققه، مؤكدة أنها لديها إيمان قوي بأن أي عمل فني متكامل الأركان والعناصر يتأثر به المشاهد ويمس قلوب كل من يشاهده، مشيرة إلى أن الشعب المصري معروف بأنه متأثر جدًا بالدراما، ويحب الحكايات والقصص الممتعة.

وأضافت أن السيناريو هو ما جذبها للموافقة على المشاركة في بطولة العمل، خاصة أنها وجدته أنه يتوفر به كل عناصر النجاح، لافتة إلى أن النجاح الذي حققه وردود الأفعال تدل على وعي وإدراك وتقدير الجمهور المصري العظيم الذي تربى على الدراما، ويقيم العمل الجيد بصدق وبدون مبالغة، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أبدًا أن يتصدر التريند، وأنها لم تهتم منذ البداية بانه يتصدر التريند بقدر أن يكون عملا هادفا وممتعا للجمهور.

وأشارت نجلاء بدر إلى أن شخصيات العمل هي من شجعتها وحمستها لتجسيد الدور، فـ"شيرين" التي جسدتها هي ممثلة، وزوجها "محمود" الذي جسده الفنان نضال الشافعي مخرج، فتعتبر شخصيات تمثلهم بسبب مهنتهم الحقيقية، ما جعل الأمر ممتع بالنسبة لهم، بالإضافة إلى تمكن المؤلف من تجسيد الشخصيات بشكل واقعي وليس افتراضي، مردفة: "الشخصيات شبهنا قوي وحقيقية مش من عالم افتراضي، زي ما في أعمال بتظهر الفنان ده من طبقة عالية بيعيش في قصر عاجي وعنده رفاهيات مش موجودة عند حد، هو كتبهم بشكل حقيقي زينا عاديين".

وعن رأيها في العمل التلفزيوني ذي الخمس حلقات، قالت نجلاء بدر إنها تشجع الدراما ذات الحلقات القصيرة، مشيرة إلى أن فكرة الخمس حلقات فكرة صحية جدا لكتابة السيناريو، خاصة أن المط الكثير يدمر الدراما، لافتة إلى أنها تعتبر هذه النوعية من الدراما هي المستقبل وواقعية أكثر وتتماشى مع العصر الحالي والتطور الذي تشهده الصناعة، مشيرة إلى أن هذا لا يمنع من متعة مشاهدة الـ 30 حلقة خاصة بشهر رمضان الكريم، وهناك مسلسلات تستحق الـ 30 حلقة نظرًا لتمكن المؤلف دون مط أو تكرار وملل، مؤكدة أنه في النهاية العمل الجيد يفرض نفسه بالساحة الفنية.