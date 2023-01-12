رسالة مرتضى لكهربا وموقف الأهلى من عمر كمال والبدري يعود لتدريب فريق مصري

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مذيعة صدى البلد نورهان
مذيعة "صدى البلد" نورهان عادل

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن أخبار الرياضه فى مصر،  وتبدأ باللاعبين عبد الله السعيد ومحمد محمود، ونعرف حقيقة انتقاله لنادي الزمالك. 

كشف محمد محمود، لاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، حقيقة تلقيه عرضا من قبل نادي الزمالك قبل انضمامه لصفوف زعيم الثغر. 

وقال محمود، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه لم يتلقَ عرضا من نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، مؤكداً احترامه للنادي الأبيض. 

وأضاف: "لم يحدث أنني تلقيت عروضا من نادي الزمالك خلال وجودي في النادي الأهلي". 

وعن تلقيه عرضا من نادي ألميريا الإسباني، قال محمد محمود «بالفعل تلقيت عرضا من النادي الإسباني أثناء فترة تواجدي في دوري الدرجة الثانية، ولكني كنت أركز علي تحقيق أهدافي مع الأهلي».

أما بالنسبة للاعب عبد الله السعيد، فأكد الإعلامي محمد شبانة أنه يريد أن يرحل عن نادي بيراميدز، وختام حياته في نادي الزمالك. 

وقال إن فيه بعض الناس تعتبر هذا الانتقال "كيد" في الأهلي، مع احتمالية رحيل فيريرا الذى يرفض ضم عبد الله السعيد، وهناك احتمالات كثيرة، ولكن المؤكد أن السعيد يريد الانضمام للزمالك. 

وأكد محمد شبانة أن هناك محادثات جادة في هذا الأمر بخصوص انتقال السعيد إلى الزمالك.

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الرياضة المصرية نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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