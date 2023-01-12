عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معمل العيادة الشاملة بمستشفيات جامعة طنطا يحصل على الاعتماد الدولي

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن حصول قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب جامعة طنطا علي الاعتماد الدولي لمعمل العيادة الشاملة بمستشفيات الجامعة، والحصول على شهادة الأيزو الخاصة بالمعامل الطبية من المجلس الوطني للاعتماد( ايجاك) في تحاليل الكيمياء الاكلينيكية والميكروبيولوجي طبقا للمواصفات  ISO 1518: 2012.

رئيس جامعة طنطا يتفقد سير الامتحانات بـ كلية التربية .. صور

أكد الدكتور محمود ذكى حرص الجامعة الدائم على تأهيل المعامل العلمية بالجامعة للاعتماد، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنية المتخصصة، مشيداً بدور كلية الطب في تطوير معمل قسم الباثولوجيا الاكلينيكية، وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

خشية الفتك بها.. فتاة تحاول القفز من بلكونة عمارة في طنطا |شاهد

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب على هذا الانجاز، مشيداً بدور إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على تحقيق هذا الانجاز، موجهاً خالص شكره لفريق العمل برئاسة الدكتورة أمانى أبو العنين رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية والدكتورة أمل البندارى مدير المعمل والدكتورة نفين نعيم والدكتورة أميرة عريبى.

جامعة طنطا امتحانات الخدمات الطبية الامتحانات مستشفيات طنطا خدمات رئيس جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض حاد في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

قرار صارم من مرتضى منصور ضد كهربا بعد رفع الإيقاف

موضوعات متعلقة

ثقافة الغربية تستعرض أساليب التربية الحديثة بدار الكتب في طنطا

ترشيحاتنا

حقيقة الـ3000 جنيه جوائز من التضامن.. الوزارة تقدم هذه الإعانات للموطنين| تفاصيل

طرق غش في الامتحانات مبتكرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

القوات الروسية تعلن نتائج الحرب في دونيستك وسوليدار| تفاصيل

أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا .. الأرصاد تحذر المواطنين

أزماته لا تنتهي.. أغنية مسروقة لـ محمد رمضان و"يوتيوب" يحذفها| فيديو

سعر بورشه كايين 2023 في السعودية| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

تجاهلت ابنتها ... قصة هجوم اخصائية تربية على المطربة جنات

بالحجاب| انهيار ريم البارودي في جنازة والدها و«زينة» تساندها.. شاهد

الكوميديا تسيطر .. 5 أفلام تتنافس خلال موسم إجازة منتصف العام

فيديو

قاتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه يعترف: حلفت ميفرحش |فيديوجراف

رسالة مرتضى لكهربا وموقف الأهلى من عمر كمال والبدري يعود لتدريب فريق مصري

أمطار غزيرة ورعدية .. وتعطيل الامتحانات ببعض المحافظات |تغطية خاصة

سعر الدولار في البنوك.. وتراجع كبير في الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ