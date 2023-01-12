تعرف على موعد امتحانات الصف الثانى الثانوي بالجيزة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوي يوم السبت الموافق 14 يناير فى مادة اللغة العربية ويوم الأحد الموافق 15 يناير انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي العام فى مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن الامتحانات تشتمل على نسبه ٨٥ ٪ اختيار من متعدد ( الكتروني) و ١٥ ٪ للأسئلة المقالية وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وطبقا للكتاب الدوري رقم ٤٩ الصادر بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ بشأن تعليمات امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي العام وتنفيذا للتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.

و تعقد الامتحانات بمدارس التعليم العام (الفترة الصباحية) والمدارس الخاصة بالفترة الصباحية وتعقد امتحانات مدارس التعليم العام ( الفترة المسائية) والخدمات والمنازل بالفترة المسائية طبقا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية .

وشدد وكيل تعليم الجيزة، علي تواجد مسئولى وحدة ( IT )والتطوير التكنولوجي بالمدارس لحل أى مشكلات أثناء أداء الطلبة للامتحانات والتي تستمر حتي يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.

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