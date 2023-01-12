يا اللي أنت رايح للنبي بصوت مبهر للمنشد أحمد المندراوي ..فيديو

استضاف موقع صدى البلد الإخباري المنشد أحمد المندراوي، والمنشدة آية محمود حسن.

وقال المنشد أحمد المندراوي : بدأت الإنشاد وعمري 5 سنوات وساعدتني والدتي لأوصل وشجعتني في ذلك، قدوتي ممن أحب الاستماع إليهم المشايخ القدامى الشيخ محمد عمران، والشيخ طه الفشني، والشيخ النقشبندي.

وقدم أنشودة "يا اللي انت رايح للنبي" بصوت مبهر خلال الندوة.



وقالت المنشدة اية محمود خلال الندوة: "والداي لاحظا الموهبة وشجعوني على المشاركة في المسابقات وإذاعة المدرسة والاحتفاليات سواء بقراءة القرآن أو الانشاد الديني".

وأضافت: قدوتي طبعا هما مشايخنا الكبار القدامى، في القرآن الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمود صديق المنشاوي وفي الإنشاد النقشبندي ونصر الدين طوبار وبحب اسمع لهم، ولأستمع لأناشيد دينية لأم كلثوم.