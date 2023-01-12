بإطلالة مبهجة.. جينفير لوبير تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تمتاز الفنانة العالمية جينفير لوبير، بالرشاقة والجمال الطبيعي اللذين في إطلالاتها، وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها وجمهورها إينما وجدت.

وأبهرت جينيفر لوبيز، جمهورها بنشر صورة لها تتميز فيها برشاقتها مرتدية فستان مجسم باللون الوردي، وهو ما أبرز من انوثتها بشكل كبير، وقد عبر متابعيها جينفر لوبيز عن مدى حبهم الشديد لها.





يذكر أن آخر أعمال جينفير لوبيز كان فيلم "Shotgun Wedding" ﺇﺧﺮاﺝ جيسون مور، تأليف إليزابيث ميريويذر، مارك هامر (مؤلف) بطولة جينيفر كوليدج، جوش دوهاميل، دارسي كاردين، كالي هرنانديز، شيش ماري، سونيا براجا، ليني كرافيتز، ستيف كولتر، أليكس مالاري جونيور، هيكتور أنيبال، ديسمان بورجس، ميليسا هانتر، ميلاني هوبيرت، جينسيس إستيفيز.