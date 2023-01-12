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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تناقش مستقبل التعدين على هامش المؤتمر الدولي

جانب من الاجتماعات
جانب من الاجتماعات

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريِّف، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع الوزراء المعنيين بشؤون التعدين والتجارة الدولية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بمشاركة دولية واسعة.


وبحسب وكالة الأنباء السعوديى الرسمية “واس"، ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية آفاق مستقبل التعدين في المنطقة مع وزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال الدكتور عمر سار، ووزير الدولة للبترول بجمهورية باكستان مصدق مسعود مالك، ووزير المعادن والجيولوجيا في تشاد عبد الكريم محمد، ووزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا نيكولا ستويانوف، ووزير الهيدروليكا والطاقة والمناجم البوروندي السيد إبراهيم أويزي، إضافة إلى وكيلة وزارة الخارجية الفنلندية لشؤون التجارة الدولية في جمهورية فنلندا السيدة نينا إسكونلاهتي.

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وركزت الاجتماعات على تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين الدول المشاركة في إطار مؤتمر التعدين الدولي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المعدنية من أجل تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.


كما تم خلال الاجتماعات بحث عدد من القضايا المشتركة وفرص الاستثمار التي يتيحها قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، التي تتمتع بإمكانات وقدرات تعدينية واعدة قادرة على سد الفجوة المتوقعة في الطلب المتزايد على المعادن في المستقبل.

التعدين السعودية اقتصاد السعودية التعاون الاقتصادى وزارة الخارجية

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