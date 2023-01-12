برج مجاور| إجراء عاجل في أسيوط بعد انهيار عقار ساقلته وسقوط ضحايا

بدأت الوحدة المحلية بحي غرب مدينة أسيوط، اليوم الخميس، أعمال إزالة 7 أدوار مخالفة ببرج سكني حديث بشارع أحمد مدحت بمنطقة ساقلته، مجاور للعقار المنهار والذي راح ضحيته 7 أشخاص وإنقاذ فتاة وسيدة مسنة.

وقال محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، إنه تم إخلاء عمارتين تصدعت مبانيهما إثر انهيار عمارة مجاورة، حفاظًا على أرواح السكان؛ مشيرًا إلى بدء إزالة الأدوار المخالفة من العمارة المجاورة للعقار المنهار، وذلك بشكل يدوى وتدريجى حرصًا على سلامة العقارات المجاورة.

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار متابعة ورصد مخالفات البناء من خلال لجان الترصد الميداني لرصد أية محاولات للبناء المخالف ووقفها في المهد فضلا عن التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لإزالة كافة مخالفات البناء مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون.



وشهدت منطقة قلته بحى غرب مدينة أسيوط، انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق وأسفر عن 7 ضحايا وإنقاذ فتاة وسيدة من تحت الأنقاض.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أمر بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحى غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها ، كما تم معاينة المنازكل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.

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