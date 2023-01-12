عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برج مجاور| إجراء عاجل في أسيوط بعد انهيار عقار ساقلته وسقوط ضحايا

بدء أعمال إزالة 7
بدء أعمال إزالة 7 طوابق مخالفة بالبرج المجاور لمنزل أسيوط

بدأت الوحدة المحلية بحي غرب مدينة أسيوط، اليوم الخميس، أعمال إزالة 7 أدوار مخالفة ببرج سكني حديث بشارع أحمد مدحت بمنطقة ساقلته، مجاور للعقار المنهار والذي راح ضحيته 7 أشخاص وإنقاذ فتاة وسيدة مسنة.

وقال محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، إنه تم إخلاء عمارتين تصدعت مبانيهما إثر انهيار عمارة مجاورة، حفاظًا على أرواح السكان؛ مشيرًا إلى بدء إزالة الأدوار المخالفة من العمارة المجاورة للعقار المنهار، وذلك بشكل يدوى وتدريجى حرصًا على سلامة العقارات المجاورة.

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار متابعة ورصد مخالفات البناء من خلال لجان الترصد الميداني لرصد أية محاولات للبناء المخالف ووقفها في المهد فضلا عن التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لإزالة كافة مخالفات البناء مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون.


وشهدت منطقة قلته بحى غرب مدينة أسيوط، انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق   وأسفر عن 7 ضحايا وإنقاذ فتاة وسيدة من تحت الأنقاض.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أمر  بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحى غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها ، كما تم معاينة المنازكل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.

 

IMG_20230112_150000
IMG_20230112_150000
IMG_20230112_145415
IMG_20230112_145415
IMG_20230112_145359
IMG_20230112_145359
IMG_20230112_145339
IMG_20230112_145339
IMG_20230112_145358
IMG_20230112_145358
IMG_20230112_145249
IMG_20230112_145249
IMG_20230112_140850
IMG_20230112_140850
IMG_20230112_150230
IMG_20230112_150230
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط إزالة بناء مخالف بأسيوط منزل أسيوط المنهار منزل أسيوط المنكوب حي غرب أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا .. الأرصاد تحذر المواطنين

اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

تراجع كبير.. بيانات التضخم الأمريكية توجه ضربة قوية لـ الدولار

ترشيحاتنا

حادث خطير.. روسيا ترسل مركبة إغاثة إلى محطة الفضاء

زيلينسكي يجتمع بقادة الجيش الأوكراني.. ويصدر بيانا بشأن مدينتي باخموت وسوليدار

سابقة تاريخية.. الركراكي مرشح للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

مصطفى بكري: لابد من الاستعانة بخبراء لديهم حلول للأزمة الاقتصادية.. فيديو

مسئول أمريكي يحسم جدل أنباء تدهور صحة بوتين

سافيو والشحات وشريف علي رأس تشكيل الاهلي لمواجهة المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"لو مخطوبة للشخص ده هسيبه".. أمينة شلباية تنصح فتاة تشكو من عادات خطيبها

بعد اللوك الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ أصالة خلال الفترة الماضية

فستان مختلف.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهورها| شاهد

لن تصدق.. تناول هذه الكمية من الخضروات والفواكه يوميا يحمي من مرض خطير

فيديو

كتاكيت على التموين.. حلول برلمانية لخفض سعر البيض والدواجن|تغطية خاصة

قاتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه يعترف: حلفت ميفرحش |فيديوجراف

رسالة مرتضى لكهربا وموقف الأهلى من عمر كمال والبدري يعود لتدريب فريق مصري

أمطار غزيرة ورعدية .. وتعطيل الامتحانات ببعض المحافظات |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ