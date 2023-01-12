سابقة تاريخية.. الركراكي مرشح للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022.

وضمت قائمة المرشحين 5 مدربين على رأسهم وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، ومدرب الوداد البيضاوي السابق، بعدما قاد بلاده لاحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022، والتتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي عندما كان مدربًا للوداد.

وتُعد تلك المرة الأولى التي يتم ترشيح فيها مدرب عربي للفوز بتلك الجائزة.

ويمكن التصويت لاختيار المُرشح المُفضل في الموقع الرسمي لـ “فيفا”، حتى يوم 3 فبراير، على أن يتم الكشف عن الفائز يوم 27 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة المرشحين كلا من:

– وليد الركراكي ( منتخب المغرب - الوداد سابقًا)

– ليونيل سكالوني ( منتخب الأرجنتين)

– كارلو أنشيلوتي ( ريال مدريد)

– ديدييه ديشامب ( منتخب فرنسا)

– بيب جوارديولا ( مانشستر سيتي)