عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| وزارة الاستثمار تختتم مشاركتها في "إكسبو الحج 2023"

جانب من الاكسبو
جانب من الاكسبو

اختتمت وزارة الاستثمار السعودية، مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، حيث تأتي مشاركة الوزارة في إطار حرصها على تمكين وجذب الاستثمارات وتعزيز تدفقها في الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية قطاع الحج والعمرة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.


وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، استعرضت خلال مشاركتها مجموعة واسعة من الخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة، وتسليط الضوء على ما تمتلكه المملكة من فرص استثمارية نوعية بشكل عام وخدمة ضيوف الرحمن بشكل خاص مما ييسر من استضافتهم ويثري تجربتهم.

اقتصاد السعودية| ترسية المشروع الاستثماري لإزالة السيارات والهياكل التالفة بالدمام

وفد عُماني يبحث تعزيز التعاون مع غرفة الرياض

اقتصاد الإمارات| جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق تطبيقه الذكي

بسبب الغاز الطبيعي.. هل تستطيع مصر إنقاذ أوروبا من الظلام؟| تقرير

كما عملت الوزارة على حصر التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والإجابة على استفساراتهم، وتوفير الحلول المبتكرة للخدمات المقدمة للمستثمرين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن، إضافةً إلى دور الوزارة في خدمة المستثمرين وإصلاحات بيئة الأعمال وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحفيز وجذب الاستثمارات.


فيما عقدت الوزارة ورشة عمل بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على فرص الاستثمار والشراكات المتاحة التي تهدف إلى رفع جودة خدمات الحج والعمرة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة على منصة " استثمر في السعودية".

السعودية استثمارات ضيوف الرحمن ورشة عمل اقتصاد السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

مشكلتي من ليلة الدخلة.. قصة هناء في محكمة الأسرة: أنا تعبت

ترشيحاتنا

خالد الصاوي: الفن أنقذني من الجنون والإدمان والإجرام.. فيديو

زيلينسكي: الجيش الأوكراني يكبد الروس خسائر فادحة في سوليدار

رمضان السيد معلقا على سافيو : أول مرة أشاهد لاعب برازيلي لا يستطيع المراوغة

السكة الحديد : حركة القطارات منتظمة ولم تتأثر نتيجة نشوب حريق بجوار محطة الزقازيق

هل يرى الإنسان عند احتضاره أقاربه من الأموات؟ .. اعرف الحقيقة

شبانة : كهربا في قائمة الأهلي أمام سموحة و2 فبراير موعد الفيفا النهائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا كانت مصر قديما..إيلون ماسك يغرد بفيديو من داخل معبد دندرة بقنا

بتشتمه بأمه.. ماذا قالت شاكيرا عن بيكيه وصديقته الجديدة؟

شاهد.. كارولين عزمي بجسم ممشوق تثير السوشيال ميديا

طبيب يكشف تفاصيل علاج خشونة الركبة بتقنية الريجينيرا

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ