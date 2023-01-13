اقتصاد السعودية| وزارة الاستثمار تختتم مشاركتها في "إكسبو الحج 2023"

اختتمت وزارة الاستثمار السعودية، مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، حيث تأتي مشاركة الوزارة في إطار حرصها على تمكين وجذب الاستثمارات وتعزيز تدفقها في الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية قطاع الحج والعمرة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.



وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، استعرضت خلال مشاركتها مجموعة واسعة من الخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة، وتسليط الضوء على ما تمتلكه المملكة من فرص استثمارية نوعية بشكل عام وخدمة ضيوف الرحمن بشكل خاص مما ييسر من استضافتهم ويثري تجربتهم.

كما عملت الوزارة على حصر التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والإجابة على استفساراتهم، وتوفير الحلول المبتكرة للخدمات المقدمة للمستثمرين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن، إضافةً إلى دور الوزارة في خدمة المستثمرين وإصلاحات بيئة الأعمال وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحفيز وجذب الاستثمارات.



فيما عقدت الوزارة ورشة عمل بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على فرص الاستثمار والشراكات المتاحة التي تهدف إلى رفع جودة خدمات الحج والعمرة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة على منصة " استثمر في السعودية".