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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول مثير.. تعادل سلبي بين الأهلي والمصري فى الدوري

الاهلي والمصري
الاهلي والمصري

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، فى إطار مباريات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 9 عرضية داخل منطقة جزاء المصري مرر أفشة الكرة برأسه إلى محمد شريف وسط تدخل الحارس محمود جاد قبل أن يسدد محمد شريف الكرة بيسراه ولكنها علت العارضة.

وتعرض محمد مجدي أفشة لإصابة دامية بعد تدخل قوي مع حارس النادي المصري محمود جاد فى الدقيقة العاشرة من زمن المباراة ليتدخل الجهاز الطبي للأهلي على أثرها للملعب لعلاج اللاعب .

وشهدت الدقيقة 20  إرسال مروان حمدي عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ليقابلها جريندو بتسديدة ولكن محمد الشناوي يتصدى لها ببراعة.

وفى الدقيقة 42 سدد عمرو السولية كرة بباطن القدم من على حدود منطقة الجزاء كادت أن تعانق الشباك ولكنها ارتطمت بالدفاع وتخرج إلى ضربة ركنية.

وشهد تشكيل الأهلي تغييرًا واحدًا مقارنة باللاعبين الذين خاضوا مباراة إنبي الأخيرة في الدوري، بدخول البرازيلي برونو سافيو بدلًا من أحمد عبدالقادر.

كما يظهر خالد عبدالفتاح، المنضم حديثًا على سبيل الإعارة من  نادي سموحة، على دكة البدلاء لأول مرة، في حين لم يسجل التونسي محمد الضاوي "كريستو" ظهوره الأول على الدكة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، متفوقًا بفارق 3 نقاط على فيوتشر، و4 نقاط على الزمالك، اللذين لعبا مباراتيهما في الجولة.

وبالتالي فالأهلي يسعى للفوز من أجل توسيع الفارق إلى 6 نقاط مع فيوتشر، و7 مع حامل اللقب.

ويأمل الفريق الأحمر في مواصلة سلسلة انتصاراته، بعد الفوز على بيراميدز (3-0)، وإنبي (2-0) والخروج بشباك نظيفة.

على الجانب الآخر، يأتي المصري في المركز الثامن برصيد 17 نقطة، ويسعى بدوره لمواصلة انتصاراته، بعد الفوز على الداخلية (1-0)، والاتحاد السكندري (2-1).

وفيما يلي تشكيل الأهلي لمباراة المصري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية - برونو سافيو - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأحمد عبدالقادر وشادي حسين ومصطفى سعد ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

 

الأهلى والمصري الدوري الممتاز محمد مجدى افشة عمرو السولية جريندو

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