ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام بيتيس في نصف نهائي السوبر الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو - جوليس كوندي - رونالد أراوخو - جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - عثمان ديمبلي - روبرت ليفاندوفسكي

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، فريق ريال مدريد في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.