خالد الجندي يشرح معنى قوله تعالى (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) ويوجه رسالة للتجار

شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معنى قوله تعالى (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ( منوها أن معنى التطفيف أن يصل السائل إلى حافة الإناء.

واستشهد خالد الجندي، خلال لقائه بفضائية "دي إم سي"، بقوله تعالى (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ).

وأشار إلى أن المسلم الحق عليه أن يكون حريصا على إعطاء الناس حقوقها كما يحب أن يأخذ حقوقه، وذلك بدون بخس أو نقصان.

ودعا الشيخ خالد الجندي، التجار بأن يتقوا الله في شعب مصر، وأنكم ستسألون يوم القيامة عما ستفعلونه في البيع والشراء.