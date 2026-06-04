محافظ أسوان يتفقد جهود الحملة المكبرة لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الحملة المكبرة لإزالة التعديات بمنطقة سوق السيل ، والأسواق الجانبية الملحقة ، والتى قادها السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، وبمشاركة نواب رئيس المدينة ، والفنيين والعاملين مدعمين باللوادر وسيارات النقل ومعدات الإزالة الثقيلة .

ويأتى ذلك إستمراراً لتنفيذ رؤية المحافظة لفرض الإنضباط بالشوارع والأسواق وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لزهرة الجنوب.

متابعة ميدانية وتوجيهات مباشرة

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملاتها المكثفة لإعادة الإنضباط للأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، مع ضرورة الإلتزام بخطوط التنظيم وعدم السماح بأى تعديات تعوق حركة المواطنين أو المركبات.

ووجه عمرو لاشين بتخصيص بايكة واحدة فقط لكل مواطن داخل السويقة الجنوبية بمدخل سوق السيل ، على أن يتم تخصيص السويقات التى سيتم توفيرها للباعة الجائلين المتواجدين على جانبى الطريق الرئيسى بالسوق بما يحقق التوازن بين توفير أماكن مناسبة لممارسة الأنشطة التجارية والحفاظ على الإنضباط العام.

إجراءات تنظيمية وحاسمة

كما كلف المحافظ المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وحى شرق بسرعة تحصيل المتأخرات الخاصة بإيجارات المحلات ، والتى لم تقوم بتوريد الإيجار منذ 3 سنوات ، مع إلزام أصحابها بخطوط التنظيم المحددة ، وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع الغرامات على المنظومة الإلكترونية بما يمنع حصول المخالفين على أى خدمات حكومية لحين توفيق أوضاعهم ، كما تم إزالة عدادات كهرباء لبعض المحلات المخالفة .

أعمال الحملة

شملت الحملة الإزالة الفورية لكافة التندات وطرابيزات العرض وفرش الخضروات والفاكهة المتعدية على حرم الطريق، ورفع الإشغالات التى كانت تتسبب فى إعاقة الحركة داخل السوق، بالإضافة إلى إعادة فتح الممرات والأرصفة أمام المواطنين، بما ساهم فى تحسين الحركة المرورية وإعادة المظهر الحضارى والتنظيمى للمنطقة.

الإستماع لمطالب المواطنين

حرص المحافظ أثناء جولته بالسوق على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين ألتقى بهم ، موجهاً المسئولين بسرعة التدخل لوضع الحلول العاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود محافظة أسوان لترسيخ الإنضباط بالشوارع والأسواق وإزالة كافة أشكال التعديات على حرم الطريق، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المظهر الحضارى ، وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون بما يليق بالمكانة السياحية والحضارية لزهرة الجنوب.