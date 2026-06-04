محافظ أسوان يوجه بالتحفظ على الدراجات النارية المخالفة

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المكثفة لمتابعة الأوضاع بالشوارع والميادين الرئيسية ، والتأكد من الإلتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

ويأتى ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لتحقيق الإنضباط بالشوارع والحفاظ على راحة المواطنين والحد من مظاهر التلوث الضوضائى .

متابعة ميدانية ورصد للمخالفات

وخلال جولته الميدانية، رصد المحافظ عدداً من الدراجات النارية "الموتوسيكلات" المخالفة والمزودة بشكمانات تصدر أصواتاً مرتفعة ومزعجة للمواطنين، فضلاً عن وجود بعض الدراجات غير المرخصة أو التى يقودها أشخاص لا يحملون التراخيص القانونية اللازمة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة لن تسمح بأى ممارسات تتسبب فى إزعاج المواطنين أو الإخلال بالنظام العام، مشدداً على أهمية تطبيق القانون بكل حسم للحفاظ على الأمن والسلامة العامة وتحقيق الإنضباط بالشوارع.

إجراءات فورية وحاسمة

وعلى الفور وجه المحافظ مسئولى إدارة المرور بسرعة التحفظ على الدراجات النارية المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تكثيف الحملات المرورية لرصد وضبط أى مخالفات مماثلة بمختلف أنحاء المحافظة.

كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بغلق وتشميع عدد من المحلات والورش الكائنة أسفل العمارات السكنية بمنطقة الحدادين، وذلك لمخالفتها للضوابط والإشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة وقيامها بتصنيع الشكمانات المخالفة ، ولما تمثله من تأثيرات سلبية على الأمان والراحة العامة للسكان.

الحفاظ على راحة المواطنين أولوية

وشدد محافظ أسوان على إستمرار الحملات الميدانية للتعامل الفورى مع كافة صور المخالفات والتجاوزات، سواء المتعلقة بالدراجات النارية المسببة للضوضاء أو بالأنشطة غير الملتزمة بالإشتراطات القانونية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وحضارية للمواطنين.

تأتى هذه الإجراءات فى إطار خطة محافظة أسوان لإعادة الإنضباط إلى الشوارع والأحياء السكنية، والحد من التلوث الضوضائى، والتصدى لكافة المخالفات التى تؤثر على راحة المواطنين وسلامتهم، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضارى لزهرة الجنوب.