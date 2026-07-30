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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنفانتينو يعرض تمويلًا تاريخيًا للاتحادات.. وCAF يفتح باب المناقشة

إنفانتينو
إنفانتينو
محمد بدران   -  
سارة عبد الله
نتيجة الثانوية العامة 2026

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) اجتماعًا عاجلًا الأسبوع المقبل، لمناقشة المقترح الذي تقدم به الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) برئاسة جياني إنفانتينو، بشأن إنشاء شركة تجارية جديدة للاستثمار في بطولات كأس العالم.

وكتب الإعلامي محمد سعيد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن جميع الاتحادات القارية أبدت اعتراضها على المشروع، باستثناء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي اتخذ موقفًا وسطًا، ودعا إلى مناقشة المقترح بهدف منح مزيد من الوقت لدراسة تفاصيله قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأوضح أن FIFA طرح ضمن المقترح برنامج Fast-Forward، الذي يمنح كل اتحاد عضو يرغب في المشاركة تمويلًا بقيمة 20 مليون دولار أمريكي كفرصة استثنائية.

وأضاف أن الدورة الجديدة للبرنامج، التي تبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2027، ستتيح لكل اتحاد عضو الحصول على 40 مليون دولار أمريكي، حال اعتماد المقترح.

وأشار إلى أنه على مدار 12 عامًا، موزعة على ثلاث دورات، سيصل إجمالي ما يحصل عليه كل اتحاد عضو إلى نحو 86 مليون دولار أمريكي (40 مليونًا + نحو 22 مليونًا + نحو 24 مليونًا)، مقارنة بنحو 3 ملايين دولار فقط كانت تُمنح خلال الفترة نفسها قبل انتخاب إنفانتينو رئيسًا لـFIFA، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في حجم الدعم المالي.

وفي المقابل، إذا رفضت الاتحادات المقترح، سيواصل FIFA العمل بالبرنامج الحالي، الذي جرى اعتماده في أبريل الماضي، والذي يمنح كل اتحاد عضو ما يعادل 10 ملايين دولار خلال الدورة المقبلة.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحادات الأعضاء مهلة حتى 19 سبتمبر المقبل لاتخاذ قرارها النهائي، على أن تصبح الأموال متاحة فورًا اعتبارًا من 1 يناير 2027 في حال الموافقة على المشروع.

جياني إنفانتينو CAF الاتحاد الدولي لكرة القدم

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