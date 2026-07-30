شفافية وحوكمة.. خبير يدعو اتحاد الكرة لكشف رسوم توثيق العقود ومديونيات الأندية

طالب خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، الاتحاد المصري لكرة القدم، بنشر بيانات تفصيلية عن المديونيات والرسوم المستحقة على أندية الدوري الممتاز، مؤكدًا أن ذلك سيكون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والحوكمة داخل المنظومة.

وكتب العمايرة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أنه إذا كان الاتحاد المصري لكرة القدم يُدار بالفعل بشفافية وتُطبق فيه مبادئ الحوكمة، فمن الأفضل إعداد جدول بسيط يتضمن جميع أندية الدوري الممتاز، مع توضيح الموقف المالي لكل نادٍ.

وأوضح أن الجدول المقترح يجب أن يشمل القيمة الإجمالية لعقود اللاعبين المسجلة لدى الاتحاد، وإجمالي قيمة رسوم تنمية موارد الدولة المستحقة على كل نادٍ، وما تم سداده بالفعل، إلى جانب المبالغ المتبقية كمديونيات.

كما طالب بإدراج إجمالي رسوم توثيق عقود اللاعبين المستحقة على الأندية، وما تم سداده منها، بالإضافة إلى قيمة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على رسوم التوثيق، مع توضيح المبالغ المحصلة والمتبقية.

واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعلان إجمالي المديونيات المستحقة على كل نادٍ بصورة واضحة، بما يعزز مبدأ الشفافية ويتيح للجميع الاطلاع على الوضع المالي الحقيقي للأندية.