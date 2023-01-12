عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلى الأشواط الإضافية.. برشلونة يتعادل مع بيتيس في السوبر الإسباني

صدى البلد

تعادل فريق برشلونة مع ريال بيتيس بهدف مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

هدف برشلونة جاء عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40.

وسجل بيدري هدفًا في الدقيقة 24 لكن تم إلغائه بواسطة تقنية الفيديو بداعي التسلل على رافينيا ممرر الكرة.

واستطاع الفرنسي نبيل فقير تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفًا لبرشلونة لكن تم إلغائه في الدقيقة 82 ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو - جوليس كوندي - رونالد أراوخو - جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - عثمان ديمبلي - روبرت ليفاندوفسكي

وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، فريق ريال مدريد في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بقرار حكومي.. ولاية أمريكية تحظر استخدام تيك توك| تفاصيل

تزايد الطلب.. شعبة الدواجن تكشف السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.. فيديو

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

5 سيارات سيدان رياضية في الكويت موديل 2023 |صور

بتشتمه بأمه.. ماذا قالت شاكيرا عن بيكيه وصديقته الجديدة؟

إلى الأشواط الإضافية.. برشلونة يتعادل مع بيتيس في السوبر الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كارولين عزمي بجسم ممشوق تثير السوشيال ميديا

طبيب يكشف تفاصيل علاج خشونة الركبة بتقنية الريجينيرا

ذاكر بينما الآخرون نائمون .. جمال شعبان يوجه رسالة مهمة بسبب الأزمات العالمية

البحر في الشوارع والعربيات غرقت.. 20 صورة تكشف معاناة الإسكندرية

فيديو

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

750 مليون دولار في يوم.. تدفقات نقدية أجنبية ضخمة تنعش القطاع المصرفي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ