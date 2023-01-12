إلى الأشواط الإضافية.. برشلونة يتعادل مع بيتيس في السوبر الإسباني

تعادل فريق برشلونة مع ريال بيتيس بهدف مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

هدف برشلونة جاء عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40.

وسجل بيدري هدفًا في الدقيقة 24 لكن تم إلغائه بواسطة تقنية الفيديو بداعي التسلل على رافينيا ممرر الكرة.

واستطاع الفرنسي نبيل فقير تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفًا لبرشلونة لكن تم إلغائه في الدقيقة 82 ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو - جوليس كوندي - رونالد أراوخو - جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - عثمان ديمبلي - روبرت ليفاندوفسكي

وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، فريق ريال مدريد في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.