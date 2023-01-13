أخبار التعليم | نكشف تفاصيل المنح المقدمة من برنامج الكليات المجتمعية للعام 2023.. لطلاب جامعة حلوان راغبي دراسة الإنجليزية .. التسجيل بالدورات التدريبية عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نكشف تفاصيل .. المنح مقدمة من برنامج الكليات المجتمعية للعام 2023

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان هيئة الفولبرايت عن فتح باب التقدم لبرنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمى 2023-2024 وهو برنامج ممول من وزارة الخارجية الأمريكية ويوفر البرنامج الفرصة للمهنيين المصريين لحضور عام أكاديمى واحد فى إحدى الكليات المجتمعية الأمريكية لبناء مهاراتهم الفنية فى المجالات التطبيقية وتعزيز قدراتهم الريادية وتقوية إجادتهم اللغة الإنجليزية وتوفير فرص للتدريب المهنى والمشاركة المجتمعية فى إحدى المجالات

لطلاب جامعة حلوان راغبي دراسة الانجليزية .. التسجيل بالدورات التدريبية عبر هذا الرابط

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب جامعة حلوان وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

جدول دورات مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بحقوق عين شمس "لإعداد وتأهيل محامي متخصص في منزاعات الشركات"

أعلن مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية كلية الحقوق جامعة عين شمس جدول دورات مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية اللازمة للتسجيل فى قائمة خبراء المركز.

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على مسابقة أفضل مشروع تنموى



أعلنت جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم فى مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية التى يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارتى التخطيط و التنميه الاقتصادية و التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات الدورة الثانيه ٢٠٢٣-٢٠٢٢ .

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج الدراسات العليا بالمعهد القومى لعلوم الليزر

أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة، عن قبول دفعة جديدة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه الفلسفة) بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 طبقاً للقواعد المعلنة بالمعهد.