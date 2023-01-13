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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نكشف تفاصيل.. المنح مقدمة من برنامج الكليات المجتمعية للعام 2023

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان هيئة الفولبرايت عن فتح باب التقدم لبرنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمى 2023-2024 وهو برنامج ممول من وزارة الخارجية الأمريكية ويوفر البرنامج الفرصة للمهنيين المصريين لحضور عام أكاديمى واحد فى إحدى الكليات المجتمعية الأمريكية لبناء مهاراتهم الفنية فى المجالات التطبيقية وتعزيز قدراتهم الريادية وتقوية إجادتهم اللغة الإنجليزية وتوفير فرص للتدريب المهنى والمشاركة المجتمعية فى إحدى المجالات التالية:


الزراعة

الهندسة التطبيقية

إدارة الأعمال

التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة

تكنولوجيا المعلومات

وسائل الإعلام

الصحة والخدمة الاجتماعية والسلامة العامة

السياحة والفنادق

 

واشارت إلى أنه يقدم البرنامج لخريجى المدارس والمعاهد الفنية والكليات التكنولوجية كما يمكن للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس التقديم على البرنامج بشرط أن يكون لدى المتقدم عامين من الخبرة العملية كحد أدنى فى أحد المجالات المتاحة على ان يكون هذا المجال مختلف تمامًا عن مجال تعليمه الجامعى.


بينما تغطى المنحة تكلفة السفر إلى ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومصاريف الدراسة ونفقات التنمية المهنية ونفقات المعيشة والإقامة والتأمين الصحى.

 

لمزيد من المعلومات: يمكن التواصل على 01022527447 أو البريد الالكترونى [email protected]  أو زيارة الموقع الالكترونى:                                                                                          https://fulbright-egypt.org/program/cci


واوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://fulbright-egypt.org/wp-content/uploads/2022/11/ay2023-2024-cci_-arabic-detailed-program-announcement.pdf


وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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