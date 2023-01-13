وائل رياض: خاطبنا غينيا لخوض وديتين في يناير.. وميكالي يتابع القسم الثاني

أكد وائل رياض ، المدرب العام للمنتخب الأولمبي ، أن الاجتماع الذي عقده البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني مع جهازه المعاون كان مهماً لترتيب الأمور قبل الإعداد للمرحلة القادمة.



وأوضح وائل رياض عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن ميكالي كان يتابع باستمرار مباريات الدوري والكأس خلال الفترة الماضية أثناء إجازته كما تم تقديم تقرير شامل من جانبه للمدير الفني من أجل تقييم مستويات جميع اللاعبين.



وأشار إلى أن الجهاز الفني ناقش الإعداد لمباراتي زامبيا في المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً موضحاً أن ميكالي يدرس إقامة معسكر قبل التوقف الدولي في شهر مارس المقبل الذي يشهد مواجهتي زامبيا.

وأكد أن هناك متابعة ستتم في الفترة القادمة لأندية دوري القسم الثاني لمتابعة جميع اللاعبين موضحاً أن هناك احتمالية لإقامة معسكر في نهاية شهر يناير الجاري.



وأضاف:" تمت مخاطبة الاتحاد الغيني لتنظيم مباراة أو وديتين في نهاية شهر يناير الجاري من أجل الإعداد لمواجهتي زامبيا في التصفيات".