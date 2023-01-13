مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

صدم الجمهور الكويتي الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الذي أقيم مساء الخميس، حين سألتهم عن زوجها الفنان حسام حبيب، على المسرح الذي تعود له لأول مرة منذ أزماتها الأخيرة.

وسألت شيرين عبد الوهاب الجمهور:" بتحبوا حسام حبيب ولا ايه؟"، ليفاجئها الحضور جميعا بجواب النفي:" لا مبنحبوش"، ما تسبب في حالة من الحرج لها.

وتألقت شيرين عبد الوهاب على المسرح في حفلها بالكويت، الذي ظهرت فيه بإطلالتين مختلفتين، وغنت العديد من أعمالها الشهيرة منها، “آه يا ليل، جرح تاني، كتر خيري، يا بتفكر يا بتحس"، وغيرهم.

وتراوح أسعار الحفل ما بين 1900 جنيه مصري “20 دينارًا كويتيًا”، و19.300 جنيه مصري “200 دينار كويتي"، حيث توجد العديد من الفئات الأخرى.

وكانت قد كشفت مواقع لبنانية عن أسرار جديدة فى التحقيق الذى جرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد زيارتهما إلى الفنان فضل شاكر.

وخضعت شيرين وزوجها حسام حبيب لكتابة تعهد رسمى بعد زيارتهما لفضل شاكر مجددًا فى المخيم المقيم به والذى دخلته شيرين من خلال تصريح من الجيش اللبنانى حيث سمح لهما بدخول المخيم وليس زيارة فضل شاكر.