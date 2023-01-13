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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق شقة سكنية في الطالبية.. الأدلة الجنائية تعاين موقع الحادث

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع داخل حريق شقة سكنية بالطالبية، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب داخل حريق شقة سكنية بالطالبية.

وأمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات والأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق تبين أن الحريق داخل حريق شقة سكنية الدورين الرابع والخامس بمنطقة ع 1 ناصية شارع عز الدين عمر من شارع ترسا - الطالبية.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

إخماد حريق الحماية المدنية مساعد وزير الداخلية الجيزة

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