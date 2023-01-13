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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة من المستشفى.. مجدي أفشة يشارك جمهوره تفاصيل إصابته: خلصت 20 غرزة

صدى البلد

حرص محمد مجدي أفشة علي طمآنة جمهورة علي حالته الصحية  بعد تعرض  لإصابة دامية بعد تدخل قوي مع حارس النادي المصري محمود جاد فى الدقيقة العاشرة من زمن المباراة ليتدخل الجهاز الطبي للأهلي على أثرها للملعب لعلاج اللاعب .

و نشر صورة من المستشفي و علق قائلا : الحمد الله خلصت العمليه علي خير ٢٠ غورزه .

تعرض محمد مجدي أفشة لإصابة دامية بعد تدخل قوي مع حارس النادي المصري محمود جاد فى الدقيقة العاشرة من زمن المباراة ليتدخل الجهاز الطبي للأهلي على أثرها للملعب لعلاج اللاعب .

وشهد تشكيل الأهلي تغييرًا واحدًا مقارنة باللاعبين الذين خاضوا مباراة إنبي الأخيرة في الدوري، بدخول البرازيلي برونو سافيو بدلًا من أحمد عبدالقادر.

كما يظهر خالد عبدالفتاح، المنضم حديثًا على سبيل الإعارة من  نادي سموحة، على دكة البدلاء لأول مرة، في حين لم يسجل التونسي محمد الضاوي "كريستو" ظهوره الأول على الدكة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، متفوقًا بفارق 3 نقاط على فيوتشر، و4 نقاط على الزمالك، اللذين لعبا مباراتيهما في الجولة.

وبالتالي فالأهلي يسعى للفوز من أجل توسيع الفارق إلى 6 نقاط مع فيوتشر، و7 مع حامل اللقب.

ويأمل الفريق الأحمر في مواصلة سلسلة انتصاراته، بعد الفوز على بيراميدز (3-0)، وإنبي (2-0) والخروج بشباك نظيفة.

على الجانب الآخر، يأتي المصري في المركز الثامن برصيد 17 نقطة، ويسعى بدوره لمواصلة انتصاراته، بعد الفوز على الداخلية (1-0)، والاتحاد السكندري (2-1).

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