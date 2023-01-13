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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد نوة الفيضة الكبرى.. حقيقة تعطيل الدراسة بالإسكندرية خلال الأيام المقبلة

أرشيفية
أرشيفية

 نوة الفيضة الكبرى.. اجتاحت موجة من الطقس السيئ محافظة الإسكندرية، حيث انتشرت 150 سيارة لرفع مياه تراكمات الأمطار، وفي هذا الصدد، استعرض اللواء محمود نافع  رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية أهم التفاصيل، قائلًا إن حالة الطوارئ تم رفعها منذ يوم الأربعاء بعد إعلان هيئة الأرصاد بوجود أمطار غزيرة ورعدية على المحافظة.

 

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وأشار “نافع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إلى أنه في يومي الأربعاء والخميس كانت الأمطارالتي المحافظة شدتها متوسطة ومستمرة على كافة أنحاء المحافظة وكان يتم التعامل معها أولًا بأول، لافتًا إلى أنه منذ فجر الخميس بدأت الأمطارفي الهطول بغزارة، حيث كانت مركزة في أحياء شرق الإسكندرية مما أسفر عن تجمعات مياه كبيرة للغاية، وعليه أعطى المحافظ إجازة للمدارس حفاظًا على سلامة الطلاب.

 

حقيقة تعطيل الدراسة بالإسكندرية خلال الأيام المقبلة

وأوضح رئيس شركة الصرف بالإسكندرية أنه بالنسبة لتعطيل المدارس مرة أخرى سيتم مراجعة كافة الجهات من قبل المحافظ، معقبًا: “غالبًا لما المحافظ بيراجع وبيلاقي كمية الأمطار كبيرة وممكن يحصل مشاكل بيعطي الإجازة من بالليل”، موضحًا أن ذلك يحدث بعد السماع لكافة الجهات لاتخاذ قرار تعطيل المدارس.


 

وأضاف أنه في حالة وجود أية تجمعات للمياه يتم التواصل من خلال رقم 175 من التليفون الأرضي أو الهاتف المحمول.

 

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