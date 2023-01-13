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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد اجتماع محلية النواب ..

5 توصيات برلمانية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة في الشوارع

حيوانات ضالة
حيوانات ضالة

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد أمس بمجلس النواب حالة من التوافق نحو أهمية استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والمدرج علي جدول أعمال لجنة الزراعة، وذلك  لوضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضارة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الاستراتيحية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الحنفيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

 

و أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها  بالتعامل مع ملف الكلاب الضالة من خلال ما يلي :

 

1- تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الزراعة، وبعضوية كل من ممثلي وزارات التنمية المحلية، الصحة، الاسكان، التخطيط، المالية، التربية والتعليم، التعاون الدولي، البيئة، فضلا عن ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام .

2- بعد زيادة حالات العقر لـ ٨٠ ٪؜  ، مطالب بضرورة إطلاق حملات للتوعية بفكرة التطعيم الجماعي .

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محلية النواب تناقش خطة الحكومة لمواجهة انتشار الحيوانات الضارة بالمحافظات

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بحضور وزراء .. محلية النواب تناقش ملف الكلاب الضالة فى الشوارع

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سكان قرية بشبيش في المحلة يشتكون من انتشار الكلاب الضالة

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انتشار الكلاب الضالة يفزع سكان سليمان أباظة في العباسية

3-توحيد مجهود الجمعيات الأهلية لاسيما ودورها الفعال في تنفيذ الخطط والتوصيات المتعلقة بالتعامل مع الكلاب الضالة .

4- تشريع قانوني ينظم مسألة التراخيص ويضع جزاءات تأديبية للمخالفين .

5- استدعاء وزير شؤون المجالس النيابية لمناقشة انتشار الكلاب الضآلة.

 

 

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