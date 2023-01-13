5 توصيات برلمانية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة في الشوارع

بعد اجتماع محلية النواب ..

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد أمس بمجلس النواب حالة من التوافق نحو أهمية استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والمدرج علي جدول أعمال لجنة الزراعة، وذلك لوضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضارة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الاستراتيحية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الحنفيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

و أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها بالتعامل مع ملف الكلاب الضالة من خلال ما يلي :

1- تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الزراعة، وبعضوية كل من ممثلي وزارات التنمية المحلية، الصحة، الاسكان، التخطيط، المالية، التربية والتعليم، التعاون الدولي، البيئة، فضلا عن ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام .

2- بعد زيادة حالات العقر لـ ٨٠ ٪؜ ، مطالب بضرورة إطلاق حملات للتوعية بفكرة التطعيم الجماعي .

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3-توحيد مجهود الجمعيات الأهلية لاسيما ودورها الفعال في تنفيذ الخطط والتوصيات المتعلقة بالتعامل مع الكلاب الضالة .

4- تشريع قانوني ينظم مسألة التراخيص ويضع جزاءات تأديبية للمخالفين .

5- استدعاء وزير شؤون المجالس النيابية لمناقشة انتشار الكلاب الضآلة.