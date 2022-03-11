عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة وحبس 3 سنوات عقوبة اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصبحت حيازة الحيوانات الخطرة تشكل خطرًا حقيقيًا ينجم عنه أضرار كثيرة ، فوضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.

 

ووافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي، ليتم إرجاء الموافقة النهائية على مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة . 

 

وحظر مشروع القانون اصطحاب أي نوع من الحيوانات الضالة فى الأماكن العامة ، ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن :"  يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

و يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

عقوبة المخالفين 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز200 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 3 من هذا القانون.

حيازة الحيوانات الحيوانات الخطرة الكلاب لجنة الزراعة احمد السجيني الحيوانات الضالة حبس غرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه وضعفها عن 4 أحياء رئيسية في القاهرة

وزيرة التضامن: معاش استثنائي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي بليبيا بلغ 3555

وتستمر زعابيب الشتاء .. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية ويبدأ الربيع ؟

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

ترشيحاتنا

كابوس جوهانسبرج .. شبح سوبر 94 يطارد الأهلي قبل مواجهة صن دوانز

اللون الأحمر يكسو رمال أشهر شواطئ أستراليا

قبل مواجهة الوداد الحاسمة .. كشف حساب لـ فيريرا في ولايته الأولى مع الزمالك

أخبار العالم| داعش يعلن اختيار زعيم جديد والقوات الروسية تستعد لقصف خاركيف في أوكرانيا

حكم تارك صلاة الجمعة .. الأزهر يوضح الحكم والأعذار التي تبيح إسقاطها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 3 - 2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

فيديو

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ