غرامة وحبس 3 سنوات عقوبة اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة

أصبحت حيازة الحيوانات الخطرة تشكل خطرًا حقيقيًا ينجم عنه أضرار كثيرة ، فوضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.

ووافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي، ليتم إرجاء الموافقة النهائية على مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة .

وحظر مشروع القانون اصطحاب أي نوع من الحيوانات الضالة فى الأماكن العامة ، ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن :" يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

و يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.