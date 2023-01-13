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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصفقة تقترب.. والد ميسي يصل السعودية للتفاوض مع الهلال

ميسي
ميسي


أكد تقرير صحفي، وصول خورخي ميسي، ووالد ووكيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ،إلى المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية، للتفاوض حول انتقال نجله إلى الهلال.


وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن والد ليونيل ميسي وصل إلى العاصمة السعودية "الرياض" خلال الساعات الماضية، للتفاوض حول إمكانية نقله إلى نادي الهلال السعودي.


وأضافت الصحيفة، أن نادي الهلال على استعداد لدفع 300 مليون دولار لـ ميسي، في الموسم الواحد، من أجل اقناع النجم الأرجنتيني بالانضمام إلى الدوري السعودي.


وأشارت الصحيفة، أن الهلال السعودي ممنوع من إبرام تعاقدات جديدة حتى الصيف المقبل، ولكن إدارة الزعيم تريد التوقيع مع ميسي الآن قبل انضمامه المحتمل في الصيف القادم.
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الميركاتو الشتوي الحالي "مجانا"، دون الرجوع لإدارة ناديه.

ميسي خورخي ميسي السعودية الهلال باريس سان جيرمان

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