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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابن شقيق عبد الحليم حافظ يهدي متحف رواد الفن المصري بعض مقتنيات عمه

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ

يهدي محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بعضا من مقتنيات عبد الحليم حافظ لمتحف رموز ورواد الفن المصري، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأحد ١٥ يناير بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك.

 

عبد الحليم حافظ وشريهان:

وما لم يعلمه الكثيرون ان النجمة شريهان كانت تجمعها علاقة قوية بكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ.


وكشفت النجمة شريهان فى احد البرامج التليفزيونية عن كواليس العلاقة التي جمعتها بعمالقة الفن منذ طفولتها.

 

وقالت شريهان كان لـ علاقتها بالفنانين الراحلين دور كبير في تكوين شخصيتها، ورأت شريهان أم كلثوم لأول مرة في زفاف شقيقها وكانت تبلغ حوالي 8 سنوات، فطلبت منها الرقص بدون موسيقى وأعجبت أم كلثوم بموهبة شريهان الطفلة في ذلك الوقت.

 

وأضافت شريهان :"كنت لما بقعد مع أم كلثوم بحفر جوايا اللي بتقوله، وكنت بقعد مع عبد الحليم كل يوم بسبب علاقته مع أخويا عمر خورشيد عازف الجيتار".

 

قالت شريهان عن لقائها بالفنان عبد الحليم حافظ وفريد شوقي "كنت طفلة عندي 8 سنوات، كنا في بيروت في عيد ميلاد شقيقي عمر خورشيد، وكان في ذلك الوقت عبد الحليم بيغني ورقصت خلال الحفلة، وبعد ما انتهيت بكى عبد الحليم حافظ، ولبّسني سلسلة كان لابسها فيها خرزة زرقة".

عبد الحليم حافظ ابن شقيق عبد الحليم حافظ متحف رواد الفن المصري

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