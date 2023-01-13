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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية عن مواجهات قوية بين أبطال القارات، والتي أقيمت في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في سلا بالرباط بالمغرب.

 

ويواجه النادي الأهلي منافسه اوكلاند سيتي بطل أمريكا الشمالية يوم 1 فبراير المقبل، بينما يلعب الهلال السعودي امام الوداد المغربي يوم السبت الموافق 4 فبراير 2023.

 

ويشارك فريق الهلال السعودي في البطولة باعتباره بطل آخر بطولة دوري أبطال آسيا للعام الماضي بينما يلعب الوداد المغربي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا والمستضيف لبطولة في حين يشارك النادي الأهلي باعتباره وصيف بطولة دوري أبطال أفريقيا.


الفرق المشاركة في مونديال الأندية:


يشارك في النسخة المقبلة كل من بطولة كأس العالم للأندية كل من، الوداد المغربي ( بطل دوري البلد المستضيف للبطولة)، الأهلي المصري (وصيف بطل إفريقيا)، الهلال السعودي (دوري آسيا)، ريال مدريد (بطل أوروبا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، أوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا).

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