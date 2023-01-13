عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قوة ناعمة.. تعليق محمد فضل الله على استضافة السعودية السوبر الإسباني

الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله

علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي على استضافة المملكة العربية السعودية السوبر الاسباني خلال الفترة المقبلة. 

وقال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:  السوبر الاسبانى والاستضافة السعودية .


من أمتع الأفكار " الملهمة " التى تحتاج الى تعمق فى تفاصيلها والمرتبطة بكرة القدم نظرا للتطور الفنى والاستثمارى والاقتصادى والترويجى والتنظيمى المرتبط بها هى طريقة تنظيم بطولة السوبر الاسبانى لكرة القدم ،،،

تابع فضل الله: ( فبدلاً من أن تكون مباراة واحدة لكأس السوبر بين فريقين ) ، قام الاتحاد الاسبانى لكرة القدم بتعديل فكرة هذه البطولة اعتباراً من عام ٢٠٢٠ بحيث يشارك " اول وثاني دورى رابطة الاندية المحترفة الإسبانية  ،،،واول ووصيف بطولة كأس أسبانيا " ،، بحيث تتكون البطولة من ثلاث مباريات ، اضاف فضل الله: ويكتمل الامر بأن تكون استضافة تلك المباريات فى المملكة العربية السعودية ليتسق مع رؤية الرياضة السعودية ، 

استطرد فضل الله: فقوة ناعمة كبيره للمملكة العربية السعودية أن تستضيف فرق الدورى الاسبانى ذلك الدورى الذى ينافس الدورى الإنجليزى على اقتناص قمة الدوريات العالمية فى كرة القدم هذه الشراكة العالمية بين السعودية وإسبانيا فى كرة القدم.

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

خبير يفجر مفاجأة حول كهربا: الأهلي معرض لعقوبات حال إشراكه محليا ودوليا

مفاجأة .. رونالدو يرحل عن النصر السعودي في الميركاتو الصيفي

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

فضل الله يستعرض 4 أفكار 

وقال فضل الله ايضا: وهذه الأفكار الملهمة ادت الى عدد من المخرجات منها :-

أولاً :- إطلاق فكرة " ملهمة " تتمثل فى مشاركة اربعة فرق متنافسة فى بطولة كأس السوبر مما أدى الى تفرد تلك البطولة بين كافة البطولات المماثلة بل وجعلها الافضل عالمياً حالياً

ثانياً :- من المؤكد أنه عندما يقابل بطل الدورى الاسبانى وصيف كأس أسبانيا ، ويقابل بطل كأس أسبانيا وصيف الدورى الاسبانى حتما سيساهم فى زيادة القيمة التنافسية للبطولة .

ثالثا:- أن تستضيف السعودية بطولة كأس  السوبر الأسبانى ، البطولة  الأفضل " إبداعياً " والاقوى " فنياً " والأكثر " متابعة " ، أنما يُعد توجهاً يتوافق مع التوجه العام الذى تنتهجه الرياضة السعودية حالياً .

رابعاً :-  فكرة تنظيم كأس السوبر بهذه الطريقة وبتلك الشراكة العالمية ، تؤكد على أن الأفكار الملهمة فى كرة القدم تمثل عاملاً كبيراً فى تحقيق الاستثمارات المالية وزيادة التدفقات النقدية للدول ، وعاملاً اساسياً فى تعظيم دور الرياضة فى الترويج للدول وتصدير افضل صورة ذهنية عن الدول فى العالم .

ملحوظة أخيرة  :  النجاح فى إدارة الرياضة فى العالم الآن يقترن بقدرتك على امتلاك أكبر عدد من الافكار الملهمة والمبدعة - أفكار خارج الصندوق " يعتمد على الإبداع لا التقليد.

فضل الله السعودية السوبر الإسباني الاتحاد الإسباني رابطة الأندية المحترفة الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

مرتضى منصور : الحكام الشباب شخصيتهم قوية

موضوعات متعلقة

عن إيقاف كهربا.. فضل الله يكشف 5 اعتبارات في خطابات الفيفا

فضل الله: 3 مبادئ حاكمة فى إجراءات فحص المنشطات للاعبي الدوري

ترشيحاتنا

بالرغم من إعلان موسكو.. أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على سوليدار

خطيب المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاءات ومحن والحصيف من تحرز لنفسه ولدينه

أعظم المصائب| خطيب المسجد النبوي يحذر من التفريط في هذه الحقوق

قوة ناعمة.. تعليق محمد فضل الله على استضافة السعودية السوبر الإسباني

ليزا ماري بريسلي ..وفاة مغنية أمريكية شهيرة بأزمة قلبية مفاجئة.. تفاصيل

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التحايل على حقوق ذوى الهمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا سخر رواد السوشيال من إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت؟

بمكياج لافت.. ابنة فيفي عبده تثر الجدل بأحدث إطلالة

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

فيديو

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ