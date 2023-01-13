قوة ناعمة.. تعليق محمد فضل الله على استضافة السعودية السوبر الإسباني

علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي على استضافة المملكة العربية السعودية السوبر الاسباني خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: السوبر الاسبانى والاستضافة السعودية .



من أمتع الأفكار " الملهمة " التى تحتاج الى تعمق فى تفاصيلها والمرتبطة بكرة القدم نظرا للتطور الفنى والاستثمارى والاقتصادى والترويجى والتنظيمى المرتبط بها هى طريقة تنظيم بطولة السوبر الاسبانى لكرة القدم ،،،

تابع فضل الله: ( فبدلاً من أن تكون مباراة واحدة لكأس السوبر بين فريقين ) ، قام الاتحاد الاسبانى لكرة القدم بتعديل فكرة هذه البطولة اعتباراً من عام ٢٠٢٠ بحيث يشارك " اول وثاني دورى رابطة الاندية المحترفة الإسبانية ،،،واول ووصيف بطولة كأس أسبانيا " ،، بحيث تتكون البطولة من ثلاث مباريات ، اضاف فضل الله: ويكتمل الامر بأن تكون استضافة تلك المباريات فى المملكة العربية السعودية ليتسق مع رؤية الرياضة السعودية ،

استطرد فضل الله: فقوة ناعمة كبيره للمملكة العربية السعودية أن تستضيف فرق الدورى الاسبانى ذلك الدورى الذى ينافس الدورى الإنجليزى على اقتناص قمة الدوريات العالمية فى كرة القدم هذه الشراكة العالمية بين السعودية وإسبانيا فى كرة القدم.

فضل الله يستعرض 4 أفكار

وقال فضل الله ايضا: وهذه الأفكار الملهمة ادت الى عدد من المخرجات منها :-

أولاً :- إطلاق فكرة " ملهمة " تتمثل فى مشاركة اربعة فرق متنافسة فى بطولة كأس السوبر مما أدى الى تفرد تلك البطولة بين كافة البطولات المماثلة بل وجعلها الافضل عالمياً حالياً

ثانياً :- من المؤكد أنه عندما يقابل بطل الدورى الاسبانى وصيف كأس أسبانيا ، ويقابل بطل كأس أسبانيا وصيف الدورى الاسبانى حتما سيساهم فى زيادة القيمة التنافسية للبطولة .

ثالثا:- أن تستضيف السعودية بطولة كأس السوبر الأسبانى ، البطولة الأفضل " إبداعياً " والاقوى " فنياً " والأكثر " متابعة " ، أنما يُعد توجهاً يتوافق مع التوجه العام الذى تنتهجه الرياضة السعودية حالياً .

رابعاً :- فكرة تنظيم كأس السوبر بهذه الطريقة وبتلك الشراكة العالمية ، تؤكد على أن الأفكار الملهمة فى كرة القدم تمثل عاملاً كبيراً فى تحقيق الاستثمارات المالية وزيادة التدفقات النقدية للدول ، وعاملاً اساسياً فى تعظيم دور الرياضة فى الترويج للدول وتصدير افضل صورة ذهنية عن الدول فى العالم .

ملحوظة أخيرة : النجاح فى إدارة الرياضة فى العالم الآن يقترن بقدرتك على امتلاك أكبر عدد من الافكار الملهمة والمبدعة - أفكار خارج الصندوق " يعتمد على الإبداع لا التقليد.