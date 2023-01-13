محافظ الدقهلية: إحالة 63 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار .

وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 63 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه"المحافظ" باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن المنزلة وميت سلسيل وطلخا وشربين ومنية النصر وحي غرب المنصورة وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 16 محضر نقص وزن، 12 محضر غير مطابق للمواصفات، 2 محضر عدم وجود سجل ؛محضر توقف عن الإنتاج ،محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (51 شيكارة ) ،22 محضر عدم إعلان عن أسعار؛ 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى 2 محضر عدم وجود شهادة صحية، محضر ذبح خارج السلخانة، محضر عدم وجود فواتير، محضر غش تجاري محضر بيع بأزيد من السعر المعلن.

تم التحفظ علي 100 لتر زيت و300 زجاجة فارغة و5 كجم لحوم بدون عظام وقال انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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