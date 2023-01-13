وجبت له الشفاعة..3 سنن ودعاء لا يرد عند الأذان.. داعية يكشف عنها

أوضح الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، بعض السنن المتعلقة بالأذان، والتي يغفل عنها البعض توجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.

السنن المتعلقة بالأذان

وقال من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: نحب أن نذكر إخواننا المصلين بالسنن الخاصة بالأذان، وهي جاءت السنن على النحو التالي:

أولا: أن يقول المستمع مثل ما يقول المؤذن إلا في ( حي على الصلاة وحي على الفلاح) فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله.

ثانيا: أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد المؤذن.

ثالثا: أن يدعو بدعاء الوسيلة، حيث روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي ) صحيح مسلم كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.

وأوضح أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين ثابت في الصحيح، وصحيح البخاري كتاب الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي، مشيراً إلى أن سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تقول (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته) صحيح البخاري كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء.

ولفت إلى أنه في الإلتزام بهذه السنن بشرى بحسن الخاتمة لقوله صلى الله عليه وسلم ( حلت له شفاعتي )

وشدد العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط: عليكم بالإلتزام بهذه السنن حتى وإن كان المسلم خارج المسجد لسبب أو لآخر فلا تحرموا أنفسكم من هذا الثواب العظيم المتكرر.

كم أذاناً ليوم الجمعة ؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الثابت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أذانًا واحدًا؛ يؤذن بلال رضي الله عنه على باب مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وبعد جلوسه على المنبر وبين يديه؛ لقول السائب بن يزيد رضي الله عنه: "إِنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ رضي الله عنه، وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِك" أخرجه البخاري والبيهقي والأربعة.

وتابعت: من هذا يَبِين أنّ الغرض من الأذان الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإعلامُ بدخول الوقت لصلاة الجمعة، ولذا كان على باب المسجد؛ ليكمل هذا الغرض، وللإعلام كذلك بقرب شروع الخطيب؛ لينصت الناس ويتركوا الكلام، وهذا سرُّ كونه بعد جلوس الخطيب على المنبر وبين يديه، وهذا الغرض هو ما يُقْصَدُ من الإقامة، فإنها للإعلام بالدخول فيها.

ثمّ لمّا كثر الناس بالمدينة وشغلتهم الأسواق رأى عثمان رضي الله عنه أن الغرض الأول من الأذان وهو الإعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة لم يقعْ على الوجه الأكمل، فأحدث الأذان المستحدث، وأمر بفعله على موضع بسوق المدينة يُسَمَّى الزوراء، وأقرَّه على ذلك الصحابة، فكان إجماعًا سكوتيًّا.

وأوضحت: هذا ما حدث في الأذان ممَّا لم يكن في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وإن كان مُحْدَثًا بعده صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه سنة الخلفاء الراشدين التي أوصانا بها رسول الله وأمرنا بالتمسك بها والحرص عليها؛ حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله". وأبقى عثمان أذان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان عليه ولكن صار الغرض منه خصوص الإعلام بقرب شروع الخطيب في الخطبة؛ لينصت الناس.

وشددت على هذا: فإنَّ مَن جعل للجمعة أذانًا واحدًا عقب صعود الخطيب المنبر متمسكًا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد عمل بالسنة، ومن جعل للجمعة أذانين أحدهما قبل صعود الخطيب المنبر والثاني عقب صعوده؛ عملًا بما فعله خليفة رسول الله عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد عمل أيضًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ للأحاديث الواردة في هذا الشأن، وكلاهما قد أصاب.