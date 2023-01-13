عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الملك سلمان يصدر مرسوما بشأن الشراكة والتعاون مع أمريكا.. تفاصيل

خادم الحرمين
خادم الحرمين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مرسوما ملكيا بالموافقة علي الشراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين السعودية  والولايات المتحدة الأمريكية، حيث حدد  مجالات التعاون التي سيعمل البلدان على تعزيز التعاون والشراكة فيها بما يعزز طموحات كل منهما في نشر الطاقة النظيفة والعمل المناخي

ونص إطار الشراكة على إنشاء تعاون في مجال الطاقة النظيفة، حيث سينوي الطرفان العمل معاً لتحديد مجالات التعاون في الطاقة النظيفة التي من شأنها تعزيز المصالح المشتركة والأهداف الاستراتيجية لكل طرف مشارك، وبما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس وتعزيز استدامة الطاقة وطموحات تحقيق التحول في مجال الطاقة لدى الطرفين. 


وتستهدف الشراكة مساعدة السعودية  في تنفيذ مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) لإدارة الانبعاثات الكربونية "الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة".

وينوي الطرفان تنظيم التعاون في مجال الطاقة النظيفة لدراسة الابتكار والتطوير والتمويل وإنشاء البنية التحتية للطاقة النظيفة في المملكة والولايات المتحدة بناءً على الاستفادة الكاملة من الموارد والخبرات في القطاعين العام والخاص بالمملكة والولايات المتحدة، وتطوير بيئات ممكّنة لمشاريع الابتكار في مجال الطاقة تشمل إنشاء بيئة وحاضنات مشتركة لريادة الأعمال المتعلقة في قطاع الطاقة وتقديم الدعم الفني المطلوب لتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة النظيفة.


نصت الشراكة على التعاون بين البلدين في تعزيز أنظمة الطاقة الكهربائية لتحقيق أهداف أمن الإمداد والقدرة على تحمل التكاليف والمرونة والتكيف والاستدامة من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتقنيات المبتكرة وتطوير الممارسات والحلول التشغيلية والبنية التحتية، وكذلك التعاون في تحسين اقتصاديات تقنيات توليد الكهرباء النظيفة وأنظمة تخزين الطاقة وتسريع معدل انتشارها في كلا البلدين من خلال التركيز على الأطر التنظيمية والسياسات الفعالة وأمن سلاسل الإمداد وتحقيق التكامل الأمثل للطاقة النظيفة في شبكات الطاقة الكهربائية والابتكار في تقنيات إنتاج الكهرباء.

أمريكا: السعودية شريك استراتيحي لنا

نداء عاجل من السفارة السعودية في أمريكا لرعايا المملكة

السعودية الولايات المتحدة الامريكية الملك سلمان الطاقة النظيفة مجال الطاقة النظيفة الانبعاثات الكربونية السعودية الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

رذيلة بجوار الجثة .. سيدة تخنق زوجها بمعاونة عشيقها بعد كشفه الخيانة في أطفيح

إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

موضوعات متعلقة

خادم الحرمين يصدر مرسوما ملكيا عاجلا بشأن الحصول على الجنسية السعودية

البحرين.. مرسوم ملكي عاجل بشأن رئاسة الوزراء

ترشيحاتنا

روسيا تعلن خفض أسعار القمح بدءاً من 18 يناير.. تفاصيل

السفير الهولندي: سعداء بتفعيل الشراكة المميزة لاكتشاف المواهب مع الأهلي

المستشار الألماني بحث مع السوداني إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من العراق

السعودية.. الملك سلمان يصدر مرسوما بشأن الشراكة والتعاون مع أمريكا.. تفاصيل

طالبان رفضت التدخل.. حريق بمكتبة وزير العدل الأفغاني السابق |شاهد

لحظات مرعبة جراء الإعصار المدمر في ألاباما.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز لا يقدر بثمن.. بدء البحث عن ذهب اليهود المفقود في هولندا

غير تقليدية ولذيذة .. طريقة عمل الأرز بالبشاميل والخضار

هل يجب تغيير معجون الأسنان كل فترة؟.. إجابة غير متوقعة

في عيد ميلادها.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب فساتين درة.. شاهد

فيديو

مشاهد غريبة في حفل شيرين.. شخص لبسها الجزمة وسر غضب الجمهور

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ