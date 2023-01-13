قبل مواجهة كرواتيا في كأس العالم.. أميرة جمال تدعم منتخب اليد

وجهت الإعلامية أميرة جمال رسالة خاصة لنجوم منتخب مصر لكرة اليد قبل مواجهة نظيره الكرواتي في كأس العالم.

ويواجه منتخب مصر في التاسعة والنصف من مساء اليوم، كرواتيا في أولى مواجهات الفراعنة في مونديال اليد.

وقالت أميرة جمال في برنامج "ع التراك" على راديو أون سبورت إف إم، إنها وكل الجماهير المصرية تقف وراء منتخب السعادة الذي وصفته بمصدر السعادة للمصريين بما يحققه من إنجازات وبطولات.

وأكدت أميرة جمال أن منتخب اليد هو أفضل الفرق الجماعية تحقيقا للإنجازات.

وأوضحت أميرة أن اعتزال أحمد الأحمر سيؤثر بشكل كبير على المنتخب فهو أحد أهم عناصر الخبرة.

وأضافت أن غياب يحيى خالد للإصابة أيضا مؤثر على هذا المركز بشكل كبير، ولكن هناك العديد من العناصر الشابة الجيدة التي ستقوم بتعويضه.