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احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن آخر أخبار الطقس وموجة باردة تتعرض لها مصر و يأتي ذلك وسط استمرار تدفق السحب الممطرة على مدينة الإسكندرية، خلال طقس اليوم، لليوم الثاني على التوالي، ما بين المتوسطة إلى الغزيرة أحيانا، يصاحب ذلك نشاط للرياح تتسبب في زيادة الإحساس ببرودة الطقس.


وبحسب صور الأقمار الصناعية حول طقس اليوم، فتتكاثر السحب الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحري أيضا وتحديدا مناطق ( البحيرة -كفر الشيخ )، وسط وجود فرص لسقوط الأمطار هناك.


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم سيشهد استمرار فرص سقوط الامطار متوسطة الشده قد تكون غزيرة و رعديه احيانا علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري للبلاد.


️كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون طقس اليوم معتدل نهارا على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتبقى الأجواء باردة خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.
 

https://youtu.be/4Aq7o-53AUE


و بالنسبة للسواحل و حالة و البحرين فهي كالتالي :


نبدأ بالبحر المتوسط .. فتكون الحالة في البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.


أما عن البحر الاحمر 


معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر وربع إلى متران إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

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