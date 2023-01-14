الشوارع غرقت وتأجيل الامتحانات .. ماذا فعلت نوة الفيضة الكبرى في الإسكندرية؟.. توقعات بسقوط أمطار اليوم

سيول أمطار، وشوارع غارقة، ودرجات حرارة منخفضة، وجو معتم، هذا هو المشهد في الإسكندرية المدينة الساحلية صباح أول أمس الخميس، حيث استيقظ الإسكندرانية، على مشهد أوروبي، خاصة في مناطق شرق المحافظة، تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى.

نوة الفيضة الكبرى

نوة الفيضة الكبرى وتهب على الإسكندرية فى النصف الأول من شهر يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الامواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد، وتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام وتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار.

ماذا حدث في عروس البحر منتصف ليلة الخميس؟

حالة من الهلع أصابت سكان الإسكندرية، فجر الخميس، بعد أن اجتاحت "نوة الفيضة الكبرى" أحياء الإسكندرية، وتحولت السوشيال ميديا إلى منصة لتأجيل امتحانات النقل، فهناك بعض أولياء الأمور لم يستطيعوا مغادرة منازلهم.

وعقب ساعات من هطول الأمطار، أصيبت أغلب الشوارع بالشلل، وتراكمت المياه وظهرت تجمعات المياه في كوبري المندرة وشوارع 45 وملك حفني وعدد من الشوارع العامة خاصة شرق الإسكندرية.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وضع الامتحانات خاصة أن القرار لم يصدر إلا في الساعة السادسة و50 دقيقة، نظرًا لأن كمية الأمطار لم تكن متوقعة.

تعطيل الامتحانات والدراسة

وبدأت التكهنات على جروبات الواتس أب الخدمية، ووصل القرار بالفعل إلى بعض الجروبات قبل أن يصدر رسميًا من المحافظة.

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الامتحانات الخميس 12 يناير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وفي الجامعة، قررت جامعة الاسكندرية، مراعاة ظروف الأجواء الشتوية والأمطار التي تعرضت لها المحافظة اليوم، بأن تم السماح للطلاب بالتأخير لمدة ساعة عن موعد انعقاد الامتحانات المقرر لها اليوم الخميس، بسبب الطقس السيئ والأمطار التي أغرقت المدينة.

ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، عمداء الكليات بمراعاة ظروف الطلاب بسبب الطقس السئ.

أبرز مشاهد نوة الفيضة الكبرة

وكانت أبرز مشاهد نوة الفيضة الكبرى غرق أتوبيس في نفق سيدي بشر، وبعدها أعلنت محافظة الإسكندرية نجاح الأجهزة التنفيذية في التعامل مع تجمعات الأمطار منذ فجر اليوم بنطاق حي المنتزه أول (نفق سيدي بشر) وتواجد رئيس الحي اللواء محمد عبدالله سحلول وسكرتير عام الحي وجميع الأجهزة التنفيذية، كالمرور والصرف والحماية المدنية ونهضة مصر متابعة شفط تجمعات المياه وحالة الشوارع بنطاق الحي.

ونجح الحي في انتشال اتوبيس رحلات فارغ من نفق سيدي بشر بتواجد اللواء محمد سحلول وكافة الاجهزة التنفيذية.

الطقس السئ استمر يوم الجمعة

واستمر الطقس السئ اليوم الجمعة، وإن قلت حدته، حيث استمرت الأمطار الغزيرة منذ فجر الجمعة وحتى الظهيرة، وبعدها أمطار غزيرة ولكنها على فترات.

سيولة مرورية وجهود جبارة من رجال الصرف الصحي

شهدت المحاور المرورية الرئيسية سيولة مرورية في ظل تواجد عشرات السيارات من شركة الصرف لكسح المياه من الشوارع والمحاور الرئيسية، كالكورنيش وشارع أبوقير ومدخل الطريق الدولي الساحلي.

وأجرى اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية جولة مرورية علي تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها وتفقد الوضع ببعض المحطات الهامة.

وأكد نافع جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه أمطار في حالة حدوثها وأن الوضع بالمحطات آمن ويستوعب كميات الأمطار الحالية.

ونشرت شركة الصرف الصحي 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة- تركزت معظمها في الشوارع الرئيسية - للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، لضمان انتظام حركة المرور.

وواصلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار التي أغرقت شوارع المدينة.

حالة الطقس السبت

من المتوقع ان تشهد الإسكندرية اليوم السبت أمطارًا متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا في الساعات الأولى من اليوم وخاصة على شمال وشرق المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.... على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.