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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق مول تجاري بحدائق القبة

صورة من الحريق
صورة من الحريق

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لإجراء معاينة تصويرية لموقع الحريق وأخذ عينات لبيان أسباب نشوب الحريق وهل هناك شبهة جنائية وراءه من عدمه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب داخل مول تجاري شهير بمنطقة حدائق القبة .

كانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل مول تجاري بحدائق القبة .

وتم توجيه ٣ سيارات اطفاء  وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل ان تمتد لباقي المول .

وجارٍ حصر التلفيات والخسائر بعد الانتهاء من عمليات التبريد ، فيما انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ لكشف ملابسات الحريق لبيان ما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه.

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