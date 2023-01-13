بايدن يلقي خطاب حالة الاتحاد 7 فبراير المقبل

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بدعوة رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لإلقاء خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس يوم 7 فبراير.

وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أنه قد "تلقينا دعوة من رئيس مجلس النواب مكارثي ورحب بها الرئيس، وهو يتطلع إلى إلقاء خطاب حالة الاتحاد".

وسيكون هذا أول خطاب لبايدن أمام جلسة مشتركة للكونجرس منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلس النواب.

ومن جهته، نشر مكارثي على تويتر نسخة من الرسالة التي عرض فيها موعدًا لبايدن للتحدث في غرفة مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه "التزامه الرسمي" كرئيس للمجلس.