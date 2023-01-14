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رئيس التحرير
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وزير الرياضة: الدولة تضع الشباب في صدارة الاهتمامات.. وتطوير 37 مركزا في الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة

صدى البلد

-أشرف صبحي : الدولة تضع الشباب في صدارة الاهتمامات

-وزير الرياضة: تطوير 37 مركز شباب في الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة

-وزير الرياضة يفتتح أعمال التطوير بمركزي شباب في الأقصر

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، أعمال التطوير المنتهية بمركزى شباب "الريانية بأرمنت، المحاميد بحرى"، واللذان تم تطويرهما  ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

تمثلت أعمال التطوير فى مركز شباب الريانية بأرمنت فى المبنى الإدارى المُجهز بالمكاتب الإدارية وصالات الأنشطة المتنوعة، والملعب الخماسى  المطور بالنجيل الصناعي، فيما شهد مركز شباب المحاميد بحرى تطوير المبنى الإدارى والملعب الخماسى وتزويده بحديقة الأطفال.

ثمن الدكتور أشرف صبحى على نتائج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى بشكل كامل فى واحد من أكبر المشروعات التنموية التى تشهدها مصر فى تاريخها الحديث، مبيناً أن التطوير يشمل جميع الخدمات والمنشآت داخل تلك القرى ومن ضمنها مراكز الشباب.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولى اهتماماً بالغاً بتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية ومنها منشآت محافظة الأقصر، بالتنسيق والتعاون الفعّال مع السادة محافظى المحافظات، لتحقق تلك المراكز  رؤية الوزارة فى تقديم خدماتها للنشء والشباب وخدمة المجتمع كمراكز خدمة مجتمعية.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحى مركز شباب القرنة واطلع على المشروعات  الاستثمارية المقرر إقامتها بالمركز من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع ، وتشمل إقامة ملعب وقاعة أفراح ، ومحال تجارية على سور المركز.

رافق الوزير -خلال الجولة- الدكتور محمد عبد القادر حجازى نائب محافظ الأقصر، ومن وزارة الشباب والرياضة ، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، ، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وإيمان عبد الجابر  رئيس الإدارة المركزية للبرلمان، والدكتور محمد عبد  القادر مساعد الوزير، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومحمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم اليوم بجولة تفقدية موسعة بمحافظة الأقصر تشمل افتتاح أعمال التطوير بمراكز شباب "النواصر بإسنا غرب، والهنادى بإسنا شرق، والعديسات بحرى، والزهراء بالطود"، علاوة على تفقد المدينة الشبابية بالأقصر، وعقد لقاء حوارى مع مجموعة من الكيانات الشبابية من أبناء محافظة الأقصر بمسرح المدينة الشبابية.

 

وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن عدد المراكز التى يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر يبلغ ٣٧ مركزاً منهم ٤ مراكز شباب جديدة، بجانب تطوير الوزارة لـ ٢٠ مركزا  لتصبح مجهزة فى أفضل صورة ، وكقيمة مضافة للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة الأقصر.

 

ووجه وزير الشباب  المعنيين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر بمتابعة أعمال التطوير القائمة بمراكز الشباب ، والعمل على توفير أية احتياجات إضافية مطلوبة من رفع كفاءة البنية التحتية، لافتاً أن مراكز الشباب تشهد -خلال الآونة الراهنة- تطويراً كبيراً على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

 

ومن جانب اخر أكد وزير الشباب والرياضة مدى اهتمام الدولة المصرية بشبابها، مشيراً أن الوزارة فى خدمة أفكار الشباب وربط الرؤى الشبابية مع رؤى الدولة بصفة عامة.

وتطرق -فى حديثه- كذلك إلى اهتمام الوزارة بقطاع البطولة تحقيقاً لتطلعات الدولة فى إحراز  مزيد من الإنجازات فى مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية بجميع البطولات.

ولفت الوزير إلى المجهودات الكبيرة المبذولة ضمن مبادرة  "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعملية التطوير الشاملة للريف المصرى، ومنها رفع كفاءة وإنشاء مراكز الشباب بتلك القرى.

من جانبه، قال نائب محافظ الأقصر: "زيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة اليوم جاءت لافتتاح تطوير مراكز الشباب التى تم وضع خطة لتطويرها من جانب كل من وزارة الشباب والرياضة، ومبادرة "حياة كريمة"، وهو ما يعد تتويجاً لمجهود تكاتف فيه الجميع لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وأضاف أن فكرة الصعيد مهمش أصبحت لا تمت للواقع بصلة وفكرة  قديمة حيث يشهد الصعيد كله تطوير شامل فى مختلف القطاعات والعديد من الإنجازات على كافة الأصعدة فى كل ربوع الوطن ، مطالباً الشباب بالإقبال على  المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من دور كبير مؤثر على مستوى الاقتصاد الوطنى ، ودخل الفرد.

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