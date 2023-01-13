ميدو: لاعب المقاولون أبلغني أننا نستحق ركلة جزاء

تحدث أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن خسارة الدراويش أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعض الأخطاء الفردية الساذجة في الدفاع اليوم كانت سببا في الهزيمة أمام المقاولون العرب" .

وأضاف: "ما حدث من أخطاء تحكيمية أثرت على اللاعبين وجعلتهم يشعرون بالإحباط، وهذا ليس عذرا لهم، ولكن الأخطاء التحكيمية ساهمت في الخسارة" .

واختتم حديثه قائلا: "فاروقا لاعب المقاولون قالي يا كابتن ميدو، إن الكورة اللي جات في ايده ركلة جزاء والتانية مفيهاش حاجة يعني فاروقا نفسه عارف إنها ركلة جزاء".