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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدوم ينطلق من الدلتا في موسمه الثاني

صدى البلد

انطلقت مساء اليوم الجمعة، ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للبحث عن المواهب الفنية في كل المجالات بعد نجاح الموسم الأول من "الدوم".

ويعد الدوم، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي.

واليوم تواجد “الدوم” في إقليم الدلتا من خلال الاختبارات التي أقيمت بمدينة المنصورة بعد أن أقيمت أمس في إقليم القناة ومدينة بورسعيد الباسلة، حيث كشفت الانطلاقة عن أن عدد المتسابقين وصل إلى 25 ألف متسابق، لاختيار 95 متسابقاً فقط لديهم مواهب في الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

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https://youtu.be/3qod6z9cRPM

المتحدة للخدمات الإعلامية الشباب والرياضة محافظات الصعيد اكتشاف المواهب وزارة الشباب

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